Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом в Белом доме

В Вашингтоне прошли переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президенты не смогли совладать с эмоциями, американский лидер обвинил главу киевского режима в неуважении и попросил его покинуть Белый дом, утверждают западные СМИ. Переговоры были завершены досрочно.

После того, как Трамп указал на дверь, Зеленский быстрым шагом вышел из Белого дома и молча сел в свой автомобиль. Спустя почти час после этого президент Украины счел необходимым сделать заявление. В соцсети X он поблагодарил американский народ.

"Спасибо, Америка, за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, мы работаем ради этого", — написал президент Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Белом доме вечером 28 февраля. В ходе переговоров президенты устроили перепалку. В итоге Трамп обвинил Зеленского в неуважении и попросил покинуть Белый дом. "Сможет вернуться, когда будет готов к диалогу", — отметил американский лидер. По данным телеканала Fox News, после этого подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.