WP: прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине рассматривает администрация Дональда Трампа

Прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине рассматривает администрация Дональда Трампа. Об этом в субботу, 1 марта, пишет The Washington Post.



Помимо этого, Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергоинфраструктуры Украины.

Кроме того, администрация Трампа приняла решение о сокращении присутствия USAID на Украине. По данным NBC News, количество сотрудников и подрядчиков с 64 сократится до восьми.

Глава Пентагона приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации.