Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на Украине.

Президент США также отметил, что Зеленский "не был человеком", который стремится заключить мир с Россией.



Главные заявления Дональда Трампа:



- "Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир": Трамп назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским;