Трамп настаивает на немедленном прекращении огня на Украине.
Президент США также отметил, что Зеленский "не был человеком", который стремится заключить мир с Россией.
Главные заявления Дональда Трампа:
- "Он должен перестать критиковать Путина и заявить о стремлении заключить мир": Трамп назвал условия возвращения к диалогу с Зеленским;
- Сразу после перепалки Зеленский хотел вернуться, но для Трампа "это неприемлемо";
- После произошедшего в Белом доме Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин хочет мира;
- Прекращения огня на Украине можно добиться прямо сейчас. Зеленский теряет сотни тысяч человек, необходимо положить этому конец, но он не хочет этого.