Зеленский в интервью Fox News заявил, что не собирается извиняться перед Дональдом Трампом

Зеленский не собирается извиняться перед Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме. Об этом в субботу, 1 марта, Зеленский заявил в интервью Fox News.

Он добавил, что народ Украины просто хочет услышать, что Вашингтон на стороне Киева, а не на стороне Москвы.



Главные тезисы Зеленского:

- Украина готова подписать сделку с США по минералам, но этого недостаточно;

- Украина очень благодарна США за поддержку. Благодаря этому страна смогла выжить; - Украина готова к миру, но нужны гарантии; - Украине будет сложно без поддержки США. Однако на данный момент мы не видим достаточной поддержки со стороны США; - У нас недостаточно оружия, чтобы вытеснить Россию из Украины;

- Украина не хочет терять хорошее партнёрство с США; - Украина получила 100 миллиардов долларов помощи от США, и она открыта для проверки того, как они расходуются;