Зеленский в интервью Fox News заявил, что не собирается извиняться перед Дональдом Трампом

Зеленский не собирается извиняться перед Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме. Об этом в субботу, 1 марта, Зеленский заявил в интервью Fox News.
Он добавил, что народ Украины просто хочет услышать, что Вашингтон на стороне Киева, а не на стороне Москвы.
Главные тезисы Зеленского:
- Украина готова подписать сделку с США по минералам, но этого недостаточно;
- Украина очень благодарна США за поддержку. Благодаря этому страна смогла выжить;
- Украина готова к миру, но нужны гарантии;
- Украине будет сложно без поддержки США. Однако на данный момент мы не видим достаточной поддержки со стороны США;
- У нас недостаточно оружия, чтобы вытеснить Россию из Украины;
- Украина не хочет терять хорошее партнёрство с США;
- Украина получила 100 миллиардов долларов помощи от США, и она открыта для проверки того, как они расходуются;
- Отвечая на вопрос ведущего была ли заранее запланирована перепалка в Белом доме, Зеленский ответил, что не знает, так ли это;
- Зеленский верит в возможность спасти свои отношения с Трампом после перепалки с президентом США в Белом доме;
- Будущее сделки по минеральным ресурсам Украины теперь зависит от США.