Стыд и позор: реакция в мире на провальный визит Зеленского в США

"Полный позор", "Конец Зеленского", "Дипломатическая катастрофа, которую ещё не видел Белый дом". Это только часть цитат из мировых изданий после встречи президентов США и Украины. Германская "Бильд" пишет - Трамп выгнал Зеленского и попросил вернуться, когда он будет готов к миру.

В Вашингтоне уже заявили, что не будут просто так продолжать помогать Киеву, шеф Пентагона приказал прекратить все кибероперации против России. За украинского диктатора вступились европейские лидеры, которые на этой неделе тоже получили в Вашингтоне не самый тёплый приём.

Что встреча президентов США и Украины в Белом доме будет не самой приятной, было понятно всем. Но что всё закончится настолько непредсказуемо, не ожидал, наверное, никто. Всё начиналось, как надо. Хозяин Белого дома встретил гостя у входа, они пожали руки и почти улыбнулись на камеры.

"Он сегодня такой нарядный", – сказал Дональд Трамп журналистам, показав на Зеленского пальцем. А вот дальше что-то пошло не так. Вместо того, чтобы подписывать ожидаемое соглашение по редкоземельным металлам, украинский гость с порога начал громко требовать. Но то, к чему уже привыкли спонсоры режима в Европе, в Вашингтоне вызвало недоумение.

Вице-резидент США Джей Ди Вэнс задал Зеленскому неудобный вопрос: "Вы считаете, что это уважительно, приходить в Овальный кабинет и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?". Диалог перерос в перепалку между Зеленским, Трампом и Вэнсом.

Обычно столь жаркие споры проходят за закрытыми дверями. Тут же на глазах всего мира так называемого лидера страны несколько минут отчитывали как хулигана и двоечника. Зеленский пытался перебивать и спорить, но против Трампа шансов выиграть этот баттл у него не было. Как и реальных козырей.

"Вы играете в азартные игры с миллионами людей и с Третьей мировой войной. И то, что вы делаете, очень неуважительно по отношению к нашей стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем должна была это сделать", - напомнил Зеленскому хозяин Белого дома.

В итоге переговоры оказались сорваны. Зеленский в спешке покинул Овальный кабинет и ещё с минуту ждал в машине остальных членов своей делегации. Итог переговоров резюмировал Дональд Трамп.

"Вы видели то, что я видел сегодня: человека, который хочет, чтобы мы записались в его армию и продолжали воевать. Но его люди гибнут. Я хочу немедленного мира и президент Путин тоже хочет положить этому конец", - сказал президент США.

Во время долгой перепалки на самом высоком уровне так называемый испанский стыд, вероятно, ощущала посол Украины Оксана Макарова: она всё время закрывала лицо руками и, кажется, очень хотела домой.