Не готов к переговорам и не уважает США. Скандал на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа сегодня - мировая новость номер один. Вместо подписания соглашения по редкоземельным металлам и разговора о перспективах мира беседа вылилась в откровенную ругань с нарушением всех норм дипломатического протокола. Украинского гостя отчитали как двоечника. Европейские спонсоры режима пребывают в панике, а сам Зеленский спешно отправился в Лондон.

Убегая, он запрыгнул в автомобиль, гостеприимно предоставленный американцами. Как провинившиеся детсадовцы, гуськом за взбалмошным киевским главарём семенили представители его делегации, шокированные тем, что увидели и услышали. Не только они - весь мир.

А ведь встречал Трамп Зеленского с улыбкой. Даже похвалил его наряд. Но уже в Овальном кабинете что-то пошло не так. Что думает Зеленский о новой администрации США можно было понять не только по глазам, но и прочитать по губам. Тем более, вице-президент Вэнс припомнил украинскому торгашу, что он уже продался демократам, когда приехал в Пенсильванию поддержать Харрис на президентских выборах.

Когда Зеленский открыл рот в очередной раз, опустили головы даже члены его свиты. Украинская посол явно в этот момент готова была провалиться сквозь землю. Пресс-конференцию по итогам встречи отменили. Украинская делегация ещё чего-то ждала. Но сделка, которую предлагал Трамп, сорвалась.

Попытка Зеленского сгладить ситуацию в студии Fox News тоже потерпела фиаско. Он позвонил Макрону и генсеку НАТО. Европейские русофобы призвали его быть сильным, смелым и бесстрашным. И вот уже главарь киевского режима - на пути в Лондон. А круги по воде всё сильней: США прекращают оказывать военную помощь Киеву, заявила спикер администрации Трампа Ливитт, а число сотрудников агентства USAID на Украине сократят в восемь раз.