В районе Белогоровки и реки Северский Донец группировка "Запад" практически вышла на границу ЛНР. До Харьковской области осталось пройти всего 500 метров.

Мощный рывок российским войскам удалось совершить и в ДНР. Уничтожив несколько танков, БМП и машин огневого прикрытия штурмовые отряды продвинулись широким фронтом. Прорвали оборону ВСУ на участке в семь километров. Освободили посёлок Бурлацкое, сейчас завершают зачистку Привольного.

Командир штурмового отряда с позывным "Добрый" показывает потрепанный украинский флаг. Сегодня это главный трофей. В курском приграничье подразделения группировки "Север" полностью разгромили ВСУ одновременно в четырёх укрепрайонах.

Основные события сейчас разворачиваются вокруг посёлков Старая Сорочина и Куриловка. Штурмовики добивают бандеровцев, которые не захотели сдаваться. Ударные беспилотники не помогли ВСУ остановить мощное наступление группировки "Север". Курское направление рушится окончательно и бесповоротно. Последний крупный опорный пункт ВСУ остается в Судже. До неё осталось меньше десяти километров.