Абхазия выбирает президента

В Абхазии сегодня проходит второй тур досрочных президентских выборов. На высший пост претендуют исполняющий обязанности главы республики Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

На территории страны открыто 152 избирательных участка, ещё два находятся в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 2 марта.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября, в результате протестов и последующих переговоров с оппозицией, сообщает "ТВ Центр".