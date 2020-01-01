Более 740 миллионов пассажиров воспользовались БКЛ за два года

Большой кольцевой линии московского метро исполнилось два года. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, за это время поездки по ней совершили уже более 740 миллионов пассажиров.

Благодаря БКЛ разгрузились другие ветки подземки, у жителей и гостей мегаполиса появились десятки удобных маршрутов, а у города - новые импульсы для развития.

Рядом со станциями Большой кольцевой строят жильё и социальную инфраструктуру, активно развивают бизнес. Кроме того, в самом метрополитене было создано шесть тысяч рабочих мест.

Сейчас по линии курсируют около ста современных отечественных поездов "Москва-2020", которые обслуживают три электродепо.