В МЧС раскрыли детали спасения рыбаков на Сахалине

Масштабная спасательная операция завершилась у берегов Сахалина. Там доставили на большую землю почти 400 рыбаков, которые дрейфовали на льдине в Охотском море. Людей унесло почти на километр. Работы проходили на воде и в воздухе в тёмное время суток.

На Сахалине всё стабильно – вертолёты МЧС любители подлёдной рыбалки уже воспринимают как такси. Отдельные бесстрашные даже отказываются садиться в спасательные лодки без своих габаритных вещей.

Спасатели предложили взимать с рыбаков плату за вывоз с отколовшихся льдин и увеличить штраф за ловлю в неположенном месте. Наказание от двух до пяти тысяч рублей сегодня никого не пугает.

Рыбаки, у кого инстинкт самосохранения на должном уровне, как только заметили, что море волнуется, поспешили к берегу. Оставшиеся в своё оправдание говорят, что всё случилось слишком быстро и многие просто не успели среагировать.

Чуть более двух недель назад, несмотря на предупреждения МЧС, в круиз по Охотскому морю со снегоходами, машинами и снастями, отправились триста человек. Они долго отказывались эвакуироваться.