Собянин рассказал о масштабах реновации на востоке Москвы

На востоке Москвы квартиры по программе реновации получили почти 30 тысяч человек. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, в эксплуатацию ввели уже без малого 60 жилых комплексов, в строительстве и проектировании находятся ещё 80. В общей сложности, в округе планируют расселить почти тысячу домов старого фонда.

Одновременно развивают и социальную инфраструктуру. Ведут строительство школ и детских садов. В Северном Измайлове уже завершили работы в спортивном комплексе, а в районе Косино-Ухтомский готов многопрофильный медицинский центр.