На юго-востоке Москвы строят ещё два православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных храмов на юго-востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В округе строят две церкви. Одна из них - в память о солдатах Великой Отечественной войны и о погибших в горячих точках военных корреспондентах. В этом году в планах закончить строительно-монтажные работы.

Другой храм - единственный в Москве в честь святого праведного Симеона Верхотурского. Он расположен в районе Марьино, сообщает "ТВ Центр".