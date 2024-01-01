Нанесены удары по позициям ВСУ в Курской и Сумской областях

Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны.

За сутки потери армии противника составили более 220 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий. Нанесены удары по семи пунктам управления беспилотниками.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас идёт вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.