Выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися

Досрочные президентские выборы в Абхазии признаны состоявшимися. Во втором туре явка превысила необходимый порог и составляет 43%, сообщает ЦИК. На высший пост претендуют исполняющий обязанности главы республики Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

На территории страны открыто 152 избирательных участка, ещё два- находятся в Москве и Черкесске. Предварительные итоги голосования станут известны 2 марта.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября, сообщает "ТВ Центр".