ВСУ пытались атаковать газовую станцию "Турецкого потока"

В ночь на 28 февраля, на фоне поездки Владимира Зеленского в США, украинские военные нанесли удары тремя беспилотниками по газовой компрессорной станции "Русская" на Кубани. Она обслуживает трубопровод "Турецкий поток", сообщили в Минобороны.

Все три дрона были сбиты силами ПВО на безопасном расстоянии от станции. Сейчас она работает в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. Также в минувшие сутки российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в Курской и Сумской областях.