Путин в 25-ю годовщину подвига 6-й роты позвонил матери комбата Евтюхина

В 25-ю годовщину героического подвига псковских десантников Владимир Путин позвонил матери командира батальона Лидии Евтюхиной. Её сын Марк вёл бой, несмотря на полученные ранения, а в критический момент вызвал огонь артиллерии на себя.

Во время телефонного разговора президент дал высочайшую оценку подвигу наших солдат и отметил, что в России никогда не забудут героизм десантников.

Более 15-ти часов 90 наших бойцов сдерживали натиск двух с половиной тысяч террористов, 84 десантника погибли, сообщает "ТВ Центр".