Москвичи зарегистрировали на mos.ru более 206 тысяч кошек

Москвичи зарегистрировали на портале мэра более 206 тысяч кошек. Среди пород встречаются очень редкие, например, меконгский бобтейл, ориентальная длинношёрстная и шантильи-тиффани.

По статистике, владельцев кошек в столице больше, чем хозяев собак. Самая популярная кошачья кличка в Москве – Муся. В топ-10, среди прочих, входят Алиса, Симба и Персик.

На портале mos.ru владельцы животных могут воспользоваться электронными услугами и сервисами, в том числе получить доступ к амбулаторной карте своего питомца.