Москвичей пригласили проводить Масленицу

Завтра, 2 марта в столице завершится фестиваль "Московская Масленица". Горожан и гостей города приглашают посетить различные локации праздника.

На площадке "Москино" есть шанс познакомиться с русскими народными промыслами: в арт-шале "Масленичные подарки" мастера покажут технику создания сувениров в русском стиле. Все желающие могут попробовать расписать шкатулки, изготовить фигурные кружки с медведями и украсить кошельки.

2 марта прозвучат современные хиты в народном стиле: перед гостями выступят ансамбли Vselena Folk и Black Cupro.

На фестивале можно купить уникальные подарки и сувениры – крафтовые работы из стекла в технике фьюзинг, фигурки и ароматические саше из воска, сувениры из шерсти и кожи, масленичные куклы и расписные шкатулки.