Вечером 1 марта в Москве стартовала акция "Ночь на катке". Её посвятили окончанию Масленицы.

В 15 столичных парках подготовлена насыщенная программа с мастер-классами, играми и музыкой. Перовский парк приглашает на дискотеку и игры на льду, в Саду имени Баумана можно посетить мастер-класс по фигурному катанию.

На катке "Красная Пресня" всех ждёт увлекательный мастер-класс по катанию на коньках от мастера спорта Сергея Дейнеги. Каток "Серебряный лёд" в Измайловском парке подготовил анимационную программу, диджей-сет и флешмоб с раздачей воздушных шаров.

Интересные мероприятия пройдут также в Парке Горького, в Бабушкинском и Лианозовском парках, а также парках "Дубки", "Митино", "Ангарские пруды", в саду "Эрмитаж" и в усадьбе Воронцово.