Мощный удар "Искандером-М" нанесён по полигону ВСУ в Днепропетровской области. Как сообщают в Минобороны, уничтожены 150 боевиков, в том числе 30 иностранных инструкторов. На полигоне проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. Этой ночью взрывы гремели в Киеве, Херсоне и Хмельницкой области.

В зоне спецоперации российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта. Накануне под наш контроль перешли населённые пункты Бурлацкое и Скудное в ДНР. На каховском направлении в Херсонской области расчёт беспилотников ликвидировал командно-наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра. Враг окапался в полуразрушенном здании, но был обнаружен и уничтожен.

В курском приграничье в очередной раз показал свои возможности "Панцирь-С". Расчёт комплекса точно поразил беспилотник противника. Вооружение ЗРПК позволяет уничтожать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне, он способен за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой, сообщает "ТВ Центр".