Стало известно о подвиге ефрейтора Толмачёва

Названы имена новых героев спецоперации. Младший сержант Владимир Беляев с сослуживцами под обстрелом смогли обойти опорник противника с фланга и атаковать. Владимир лично уничтожил замаскированную огневую точку радикалов. Штурмовики без потерь захватили позиции врага и трое суток удерживали их до подхода основных сил.

Ефрейтор Артём Толмачёв, скрытно пробравшись к опорнику ВСУ, ликвидировал пулемётный расчет противника и наши передовые отряды пошли на штурм. Артём оказал первую помощь двум раненым товарищам, организовал эвакуацию и вместе с сослуживцами продолжил бой. Неприятель отступил, сообщает "ТВ Центр".