"Прогресс" доставил на МКС новый скафандр "Орлан"

Грузовой корабль "Прогресс МС-30" этой ночью прибыл на Международную космическую станцию и в автоматическом режиме пристыковался к российскому модулю "Звезда". С борта МКС процесс контролировали космонавты Иван Вагнер, Александр Горбунов и Алексей Овчинин.

"Прогресс" стартовал с космодрома "Байконур" 28 февраля. Он доставил на орбиту более двух с половиной тонн грузов: аппаратуру и оборудование для научных экспериментов, топливо, запас азота для пополнения атмосферы, одежду, продовольствие и питьевую воду.

На станцию прибыл и новый скафандр "Орлан" для работы в открытом космосе. Ожидается, что орбитальная миссия космического грузовика продлится около 190 суток, сообщает "ТВ Центр".