Друг показал могилу Либерж Кпадону в годовщину ее смерти: "Такая неописуемая боль"

Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону скончалась год назад. За два месяца до этого она перестала выходить на связь. Никто из знакомых не заволновался, даже родители не искали Либи, ведь подобные выходки были для нее нормой.



Только в конце марта по просьбе соседей спасатели вскрыли дверь квартиры Либерж. Оказалось, что девушка, которой единственной в истории телепроекта удалось дважды выиграть конкурс "Человек года", мертва. Бездыханное тело пролежало больше месяца.



Установить точную дату смерти так и не смогли. Церемония прощания прошла в подмосковном Королеве, Кпадону кремировали 3 апреля, прах родители забрали домой в Уфу. Там на городском кладбище Либи и обрела последний приют.

1 марта участники "Дома-2" вспоминают в соцсетях, какой была Кпадону. Единственный, кто доехал до могилы Либи — ее самый близкий друг Джозеф Мунголле. На своей странице в соцсети он выложил кадры с Кпадону. Среди архивных записей были и те, что мужчина сделал на кладбище.

"Либи, родная моя, сегодня ровно год как тебя нет с нами. Такая утрата, такая неописуемая боль. Не могу поверить, что больше тебя нет", — написал он.





Напомним, причиной смерти Либерж Кпадону стало новообразование в легких. Звезда реалити рассказывала, что готовится к операции, но хирургическое вмешательство так и не было проведено. Либерж было 36 лет.