Лавров позвонил Фидану после атаки ВСУ на "Турецкий поток"

Турция пообещала принять меры после атаки Украины на "Турецкий поток". Об этом было заявлено во время телефонного разговора министров иностранных дел России и Турции, сообщает ТАСС.

Сегодня, после того, как стало известно об атаке ВСУ на инфраструктурный объект газопровода, Сергей Лавров созвонился с Хаканом Фиданом. Российский министр попросил Анкару принять меры для пресечения подобных инцидентов.

В ночь на 28 февраля, на фоне поездки Владимира Зеленского в США, украинские военные нанесли удары тремя беспилотниками по газовой компрессорной станции "Русская" на Кубани. Она обслуживает трубопровод "Турецкий поток". Все дроны были сбиты силами ПВО на безопасном расстоянии от станции.