Венгрия назвала атаку на "Турецкий поток" посягательством на свой суверенитет

Нападение Украины на "Турецкий поток" угрожает суверенитету Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

Министр призвал Еврокомиссию дать объяснения, напомнив, что безопасность этой инфраструктуры - одна из гарантий ЕК, без соблюдения которых Венгрия не продлит в марте антироссийские санкции.

Ранее сегодня, после того, как стало известно об атаке ВСУ на инфраструктурный объект газопровода, глава российского МИДа созвонился с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Российский министр попросил Анкару принять меры для пресечения подобных инцидентов. В Турции обещали принять соответствующие меры.

В ночь на 28 февраля, на фоне поездки Владимира Зеленского в США, украинские военные нанесли удары тремя беспилотниками по газовой компрессорной станции "Русская" на Кубани. Она обслуживает трубопровод "Турецкий поток". Все дроны были сбиты силами ПВО на безопасном расстоянии от станции.