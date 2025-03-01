Выборы в Абхазии закончились стрельбой на избирательном участке

Вооружённые люди напали на избирательный участок в Абхазии. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны, стрельба на участке для голосования на досрочных выборах президента в Гагрском районе произошла перед самым закрытием.

Повреждена избирательная урна и документы. Нападавшие пытались скрыться на автомобиле и открыли стрельбу по преследовавшим их силовикам. Стражам правопорядка удалось задержать стрелявших. Два человека ранены.

Ещё днём досрочные президентские выборы в Абхазии были признаны состоявшимися. Во втором туре явка превысила необходимый порог и составила более 60%.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября.