СК России возбудил дело о терроризме после стрельбы на выборах в Абхазии

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по нескольким статьям, в том числе "Терроризм", после нападений на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её данным, в одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по абхазским силовикам. Часть нападавших удалось задержать, остальные установлены и разыскиваются.

Вечером 1 марта, за несколько минут до завершения выборов президента Абхазии было совершено вооружённое нападение на избирательный участок в Гагрском районе. Повреждена избирательная урна и документы. Два человека ранены.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября.