Макрон: ЕС может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро

Евросоюз на саммите 6 марта может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Об этом в субботу, 1 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете La Tribune.

По словам Макрона, цель предстоящего саммита — укрепление поддержки Украины и обеспечение безопасности ЕС. При этом он отметил, что считает возможным восстановление диалога с Владимиром Путиным.

"Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", — заявил президент Франции.