Английский стал официальным языком в США спустя почти 250 лет

Президент США Дональд Трамп пописал указ о признании английского государственным языком США спустя 249 лет с момента образования страны. Это следует из заявления, опубликованного Белым домом в воскресенье, 2 марта.

В Соединённых Штатах такое впервые — до этого английский язык считался официальным в 32 штатах, но никогда не объявлялся таковым на федеральном уровне.

В США люди говорят на более чем 350 языках, следует из данных Бюро переписи населения. Наиболее распространенными языками, кроме английского, считаются испанский, китайский, тагальский, вьетнамский и арабский.