Наблюдатели МАГАТЭ впервые прибыли на ЗАЭС через территорию России

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ. Впервые маршрут полностью проходил по территории нашей страны.

На станцию прибыли три инспектора. В их задачи, как и прежде, входит наблюдение и оценка состояния АЭС. Международное агентство после напряжённых консультаций, в том числе и в Москве, согласилось на ротацию своих экспертов по новому маршруту. Их безопасность обеспечивали Минобороны и Росгвардия.

Смена должна была произойти ещё месяц назад, но её дважды пришлось отменять из-за провокаций украинской стороны, сообщает "ТВ Центр".