На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба

В Абхазии завершается подсчёт голосов второго тура президентских выборов. Через несколько часов Центризбирком объявит предварительные итоги.

Пока в гонке лидирует победитель первого тура - исполняющий обязанности президента Бадра Гунба. По данным на вечер 1 марта, он набрал около 60% процентов голосов. Его оппонент - лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба - не более 40%.

Явка во втором туре составила около 70%. Два участка для голосования были открыты в России - в Москве и Черкесске, сообщает "ТВ Центр".