В Подмосковье сожгли самое большое чучело Масленицы

Сегодня завершается Масленичная неделя. Её кульминация - Прощёное воскресенье. В этот день принято отпускать обиды и просить прощение, а верующие готовятся к Великому посту, который начнётся в понедельник.

По народной традиции, провожая зиму, сжигают чучело Масленицы. Самое масштабное огненное шоу можно было увидеть в Калужской области. Деревянный замок с тремя десятками башен мельниц высотой 26 метров запылал в арт-парке "Никола-Ленивец". Детище художника Николая Полисского огонь поглотил за полчаса.

А самое большое в России чучело Масленицы сожгли в подмосковных Горках Ленинских. Только расписной кокошник оказался размером два на два с половиной метра, сообщает "ТВ Центр".