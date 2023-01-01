Морпехи группировки "Восток" готовятся к штурму опорных пунктов ВСУ на юге ДНР и в Запорожье. Третьи сутки российские войска упорно штурмуют посёлок Пятихатки. Впервые с 2023 года на этом участке возобновилось наступление. Первые улицы и дома на окраинах Пятихаток находятся под огневым контролем наших подразделений.

В курском приграничье авиация и расчеты беспилотников десятками сжигают бронетехнику и позиции ВСУ. Главная задача, которую ставил российский Генштаб - перемолоть как можно большее сил и резервов противника, сегодня она успешно решается.

Курское приграничье превратилось для ВСУ в огневой котёл, где безвозвратные потери бандеровцев уже превысили 64 тысячи человек. Это больше, чем за все время боёв за Артёмовск.

Ракетный удар по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области - нанесли российские войска. В результате атаки "Искандера" ликвидировано больше сотни националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Серьёзные потери противник несёт и на других участках фронта.