В Лондоне сегодня пройдёт чрезвычайный саммит европейских спонсоров Киева. Лидеры стран НАТО попытаются согласовать единую позицию после резкой смены политики Вашингтона.

В столице Британии изгнанному из Вашингтона Зеленскому постарались организовать встречу на контрасте. Униженный и оскорблённый отлучением от Белого дома европейцам он пока нужен в качестве дубины против России. Британский премьер Стармер не брезгует сжимать в объятиях гастролёра, который, судя по всему, даже не удосужился сменить одежду после порки у Трампа.

И вот уже подписано очередное кредитное соглашение с Лондоном более чем на три миллиарда долларов. Ещё несколько сотен миллиардов евро обещает выделить 6 марта Эммануэль Макрон. Западной Европе очень хочется продолжать воевать с Москвой.

Главарь режима пытается убедить мир, что все займы будут погашены за счет доходов от украденных западом российских активов. По разным оценкам, это от 4 до 10 миллиардов в год. А Киев набрал уже столько финансовых обязательств, что в должниках каждый ещё не родившийся украинец на несколько поколений вперед.

Помощь Зеленский выбивает нытьём, шантажом и угрозами. Венгрия постоянно блокирует выделение европейских денег Киеву. Совпадение или нет, но накануне очередного голосования ВСУ атаковали инфраструктуру газопровода "Турецкий поток". Причём, попытки повредить эту жизненно важную для Будапешта магистраль предпринимали неоднократно. В Брюсселе пока не поняли, что с террористами переговоры лучше не вести.

А вот в Белом доме разговаривать с Зеленским больше не желают - требуют публичных извинений. Но пока вместо них -организованные диаспорой акции протеста. Нашедшие убежище в США украинцы устраивают жёлто-голубые шествия. На ломанном английском учат президента приютившей их страны, как вести себя с хамоватым попрошайкой.

Вице-президент Джей Ди Вэнс накануне чётко разъяснил позицию Белого дома по отношению к подобным борцам за справедливость на удалёнке. Американцы украинского происхождения в отношении к этому конфликту должны руководствоваться исключительно интересами США.