Собянин рассказал о доступности лор-помощи в Москве

В Москве постоянно повышается качество и доступность лор-помощи. Как рассказал мэр Сергей Собянин, в прошлом году столичные врачи провели около 50 тысяч операций по этому направлению.

Обширный опыт и высокий уровень оснащения позволяют специалистам делать сложнейшие вмешательства. В клиниках постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. В результате за четыре года средняя длительность госпитализации снизилась на 40%.

Кроме того, врачи постоянно проходят профильное обучение на базе кадрового центра департамента здравоохранения и ведущих клиник столицы.