Россияне широко отмечают последний день Масленицы

Испечь тысячи блинов, поучаствовать в старинных забавах и покататься на коньках, провожая зиму. Сегодня - последний день Масленицы или Прощёное воскресенье. Уже завтра у православных верующих начнётся 40-дневный пост перед Пасхой, а пока народные гулянья - по всей стране.

Провожать зиму шумно и ярко - добрая и любимая традиция. Центр Москвы, усадьбы, Патриаршее подворье… Кажется, в эти дни нет площадки, где бы не торопили весну. Даже на катке - праздничная программа. Масленица добралась даже до городской фермы. Очередь - на мастер-классы и состязания в силе и ловкости.

На масле, со сметаной, вареньем и с икрой. На "Ферме" замахнулись на рекорд. И решили испечь двухметровую стопку. За один день - две тысячи блинов. Автор рекорда - шеф-повар Глеб Остафьев.

В музее-заповеднике "Горки Ленинские" - тоже блины и настоящий семейный фестиваль. Здесь- самое высокое в стране чучело Масленицы с пятиэтажный дом. Факел взвился до небес. Посетители замерли и ахнули, когда конструкция, охваченная огнём, завалилась на бок.

На лицах - светлая грусть. Сжигается всё плохое, остаётся только хорошее. Наши предки верили, что пепел, оставшийся от чучела Масленицы, нужно непременно разнести по полям, чтобы был хороший урожай.