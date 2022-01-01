Бастрыкин рассказал о расследовании атак ВСУ в 34 регионах России

За три года ВСУ атаковали 34 российских региона вне границ проведения специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Жертвами ударов стали более 650 человек, среди погибших - 23 ребёнка. Ранения получили почти три тысячи мирных граждан. В связи с этим Следственный комитет проводит расследование многочисленных атак ВСУ, совершённых с февраля 2022 года.

Украина использует для атак гражданских объектов ракеты, беспилотники, ствольную артиллерию. Используется, в том числе западное оружие. Наиболее смертоносное оружие ВСУ поставляют Британия, Канада, Германия, отметил Бастрыкин.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.