Как преображается московский район Бабушкинский

Этот район назван в честь знаменитого лётчика, который первым посадил самолёт на Северном полюсе. На здешней швейной фабрике в 60-х начинал модельер Вячеслав Зайцев, тут он создал дизайнерскую коллекцию спецодежды. Расположенный неподалёку театр на протяжении десятилетий успел побывать продовольственным складом, рабочим клубом и домом культуры.

Всё это - о районе Бабушкинский. Его жители в числе первых получили новые квартиры по программе реновации. Что ещё здесь преображается прямо сейчас - выяснила Наталья Бабкина (смотрите видео).