Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского чистым нацистом и предателем еврейского народа. Министр иностранных дел России дал большое интервью медиахолдингу "Красная звезда", выдержки из которого опубликованы на сайте МИД.

"Зеленский развернулся на 180 градусов из человека, который пришёл к власти на лозунгах мира, на лозунгах "отстаньте вы от русского языка, это наш общий язык, наша общая культура", и за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент Путин, в предателя еврейского народа", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров дал оценку действиям новой команды Дональда Трампа. Госсекретаря Рубио и советника президента Уолтца министр назвал абсолютно вменяемыми людьми. В Эр-Рияде Россия и США смогли поговорить о проблемах, несмотря на разное политическое мышление, отметил Лавров.

"Там, где мы видим совпадение интересов, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать его для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты", - отметил Лавров.

Самого Трампа Лавров считает прагматиком с лозунгом "здравый смысл". С ним интересно, а США прямо говорят, что хотят закончить конфликт на Украине, правда, Европа требует продолжения банкета в виде войны, сказал глава российской дипломатии.

Дискуссию в Европе о миротворцах для Украины он назвал наглостью и продолжением науськивания Киева на войну против России.