Больница имени Вересаева обзавелась вертолётной площадкой

В московской больнице имени Вересаева появилась вертолётная площадка. Об этом рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

При площадке есть диспетчерский пункт, специальные световые приборы, стойка для размещения метеооборудования и ветроуказатель.

Мэр пояснил, что сейчас в авиапарке Московского авиацентра насчитывается пять санитарных вертолётов. Благодаря им сложных пациентов оперативно доставляют в больницы. Лечение можно начинать прямо в воздухе – на борту вертолётов есть необходимое оборудование.