Российские туристы подхватили на Бали опасную болезнь

На Бали растёт число заразившихся лихорадкой денге. Среди заболевших есть российские туристы, утверждает Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что десятки россиян подхватили смертельно опасную инфекцию от комаров. Туристы говорят, что болезнь переносится крайне тяжело. У некоторых заболевших распухают и отнимаются ноги, их мучают сильные боли в животе и даже галлюцинации.

Между тем, в Ассоциации туроператоров России сообщили ТАСС, что туроператоры не получали обращений от туристов на Бали о заболевании вирусом денге.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание. Протекает с тяжёлыми симптомами - интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Восстановление обычно занимает от двух до семи дней. Разносят вирус преимущественно комары.