Путин поздравил Гунбу с избранием президентом Абхазии

Владимир Путин поздравил Бадре Гунбу с избранием президентом Абхазии. Президент России направил победителю поздравительную телеграмму, сообщили в Кремле.

"Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны", - отметил Путин.

1 марта в Абхазии прошёл второй тур досрочных президентских выборов. В нём участвовали исполняющий обязанности президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. Явка во втором туре составила около 70%. Два участка для голосования были открыты в России - в Москве и Черкесске.

Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября