Рубио дал жёсткую оценку поведению Зеленского в Белом доме

Действия Владимира Зеленского в Белом доме стали помехой в усилиях США по Украине. С таким жёстким заявлением выступил госсекретарь Марко Рубио. В интервью телеканалу ABC он также сказал, что после перепалки в Белом доме не общался с Зеленским.

Оценивая действия Евросоюза в деле урегулирования на Украине, Рубио высказал мнение, что у большинства европейских государств нет никакого плана на этот счёт.

"Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, всё это обернётся. У большинства нет плана", - сказал глава американской дипломатии.

Он также добавил, что некоторые страны предлагают продолжать конфликт на Украине ещё год. Якобы за это время Россия проявит готовность к диалогу. Рубио признался, что такой план ему не кажется хорошим.

28 февраля Владимир Зеленский провёл в Белом доме встречу с президентом и вице-президентом США. Во время беседы украинский лидер допустил ряд недипломатических высказываний в адрес первых лиц США, после чего Дональд Трамп принял решение не подписывать с Зеленским соглашение о разработке редкоземельных металлов на Украине. После провального визита в Вашингтон президент Украины отправился в Лондон.