В США намекнули на замену Зеленского

В Вашингтоне недвусмысленно намекнули, что больше не хотят иметь ничего общего с Владимиром Зеленским. США нужен украинский лидер, с которым можно вести дела, заявил в интервью телеканалу CNN помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он также отметил, что власти США сомневаются в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине. По мнению помощника Трампа, украинский лидер не способен добросовестно вести переговоры. Теперь, после демарша Зеленского в Белом доме там сомневаются в том, что смогут усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

"Зеленский, как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали девять лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения", - такое жёсткое заявление сделал Уолтц.

28 февраля Владимир Зеленский провёл в Белом доме встречу с президентом и вице-президентом США. Во время беседы украинский лидер допустил ряд недипломатических высказываний в адрес первых лиц США, после чего Дональд Трамп принял решение не подписывать с Зеленским соглашение о разработке редкоземельных металлов на Украине. После провального визита в Вашингтон президент Украины отправился в Лондон.