ПВО сбила за ночь семь дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на объектах в российских регионах. В течение ночи сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что три дрона ВСУ сбито над территорией Липецкой области. Два беспилотника уничтожено над Белгородской областью, еще два – над Ростовской областью.

Как сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.