Новые примеры мужества российских бойцов в ходе СВО. Старший сержант Антон Болгов вместе со своей штурмовой группой скрытно обошел с тыла вражеский опорный пункт и внезапно ворвался на позиции противника.

В ходе боя Антон находился на передовых рубежах и руководил подчинёнными. Сломив сопротивление врага, наши военные зачистили форпост. Несмотря на обстрелы и атаки беспилотников со стороны ВСУ, штурмовики смогли удержать позиции до подхода основных сил.

Гвардии ефрейтор Александр Абрамов вместе с расчётом артиллерийского орудия в ходе выполнения поставленных задач уничтожил несколько единиц автомобильной техники и большое количество пехоты противника. Боевики были вынуждены отступить. Наши военные не допустили прорыва обороны.