Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны противника, улучшают положение по переднему краю на стратегически важных участках фронта, наносят поражение живой силе и технике. За сутки ВСУ потеряли более 1360 военнослужащих.

На Александро-Калиновском направлении расчет САУ "Гвоздика" уничтожил артиллерийское орудие и склад боприпасов противника. Их обнаружила в лесополосе воздушная разведка. Получив координаты цели, наши бойцы оперативно выдвинулись из укрытия и ударили по неприятелю осколочно-фугасными снарядами.

На Ореховском направлении группу неонацистов, засевшую в частном доме, накрыли минометчики добровольческого отряда "БАРС-1". Работали по заданным координатам, точность попадания в режиме реального времени зафиксировали операторы беспилотников.

А на Красноармейском направлении расчеты ударных дронов уничтожили два танка "Леопард". Один догнали на дороге. Два сброса - и "Леопард" вспыхнул. Второй разведка обнаружила замаскированным в лесополосе.