Зеленскому в Лондоне отказали в гарантиях безопасности

Лидеры ЕС и НАТО отказались обсуждать в Лондоне гарантии безопасности для Украины. Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет The Guardian. По его словам, политики, присутствовавшие на экстренном саммите по безопасности Украины, настаивали на необходимости единства после перепалки в Белом доме.

Ещё Туск заявил, что Польша не намерена отправлять своих военных на Украину. При этом он считает необходимым создать формат с участием Европы, Турции и Канады для составления плана переговоров по Украине.

28 февраля Владимир Зеленский провёл в Белом доме встречу с президентом и вице-президентом США. Во время беседы украинский лидер допустил ряд недипломатических высказываний в адрес первых лиц США, после чего Дональд Трамп принял решение не подписывать с Зеленским соглашение о разработке редкоземельных металлов на Украине. После провального визита в Вашингтон президент Украины отправился в Лондон.