Медведев назвал саммит лидеров стран ЕС в Лондоне "русофобским шабашем"

Прошедшая в Лондоне встреча глав Евросоюза по Украине была "антитрамповским русофобским шабашем". Об этом в воскресенье, 2 марта, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность нацистским ничтожествам в Киеве", — написал он в соцсети X.

Медведев назвал встречу позорным зрелищем, которое было хуже того, что устроил Зеленский в Овальном кабинете США. Также, по словам зампреда Совбеза РФ, лидеры ЕС хотят продолжать воевать до последнего украинца.