Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения в Индийском океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" провел учения в Индийском океане. Экипажи отработали отражение атаки с воздуха и провели морской бой с отрядом условного противника.

Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М. При поддержке воздушной разведки огонь открыла корабельная артиллерия. Стрельбу вели в дневное и ночное время.

Для ухода от ответного удара применили систему постановки пассивных помех. В результате все сымитированные боевой информационной системой цели были успешно поражены.